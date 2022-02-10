У Хмельницькому продають незареєстрований препарат для лікування COVID-19 - МОЗ

У деяких закладах Хмельницького вже почали продавати незареєстрований в Україні препарат "Молнупіравіру", який використовують для лікування COVID-19.

Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров'я України з посиланням на слова першого заступника міністра охорони здоров’я Олександра Комаріди.

За його інформацією, міністерство отримало інформацію, що препарат, який ще не зареєстрований в Україні, продають у деяких закладах Хмельницького.

"Ми отримали інформацію, що у Хмельницькому його уже продають. Препарат, що є у продажу, не зареєстрований в Україні, а отже, продавати їх у вільному доступі заборонено. Я хочу заявити, що МОЗ не має жодного стосунку. Так само МОЗ не відповідальний за сам препарат, який, цілком можливо, є фальсифікатом та несе загрозу життю пацієнтів", - повідомив перший заступник міністра.

Олександр Комаріда додав, що наразі не планується реалізація препарату "Молнупіравір" через аптечну мережу, і він буде доступний українцям, які його потребують, абсолютно безоплатно, лише за призначенням лікаря.

Також за його словами, продаж незареєстрованих ліків є порушенням ліцензійних умов і карається відповідно до законодавства.

Як Суспільному розповіли у Держслужбі державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, про продаж препарату "Молнупіравір" їх повідомили телефоном. Наразі працівники держслужби, очікують на погодження, для проведення перевірки повідомлення.

Що відомо