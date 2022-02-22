На Черкащині мітингують далекобійники. Що вимагають

На трасі "Київ-Одеса", на посту біля Умані, зібралися далекобійники, розповів Суспільному учасник акції Олександр Цапок.

За словами чоловіка, далекобійники протестують проти нових правил перевезень, якими їм обмежили вагу вантажу.

"Тепер більшість машин не відповідають новим нормам. Ми вимагаємо переглянути ці норми".

Фото Олександра Цапка

Начальник відділу державного нагляду (контролю) у Черкаській області Олег Лучін у коментарі Суспільному розповів, що на акцію зібралися більш як три сотні людей.

"Документ набрав чинності дуже швидко, поспіхом, і вони не були поінформовані. При цьому не врахували потреби внутрішніх перевізників та відповідність їхньої техніки заданим параметрам. Мітинг проходить спокійно і це і є їхньою єдиною вимогою – організувати круглий стіл за участі Міністерства інфраструктури, Служби автомобільних доріг та Укртрансбезпеки", – пояснив він.

Колаж Суспільне, фото Олександр Цапок

На думку посадовця, організувати таку зустріч та обговорити всі нагальні питання – це єдиний вихід, щоб завадити незаконним перекриттям та мітингам:

"Тут зібралися 300-350 людей. У кожного є сім'я, родина, і кожен по суті – це маленький бізнес. Тому я їм порадив формувати робочу групу і до кінця цього тижня (27 лютого – ред.) спробувати провести цю зустріч".

Що відомо

Кабінет Міністрів України підтримав постанову щодо лібералізації перевезень великогабаритних і великовагових вантажів, яким зокрема впроваджують європейські стандарти щодо габаритно-вагових обмежень.

Проєкт постанови був підготовлений Міністерством інфраструктури, Державною службою України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) та Державним агентством автомобільних доріг України (Укравтодор) у координації з учасниками ринку вантажних перевезень.

Зокрема, в ухваленій постанові деталізовано та уточнено максимально допустимі навантаження на вісь в залежності від кількості осей та міжосьової відстані.

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