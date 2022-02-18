Авто злетіло у кювет: на Черкащині у ДТП отримав травми 40-річний чоловік

На Смілянщині авто з'їхало у кювет, 40-річний чоловік отримав травми. Про це Суспільному розповіла речниця обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф Ірина Назарок.

За словами речниці головного управління Нацполіції Черкаської області Зої Вовк, аварія сталася між селами Носачів та Ротмистрівка. З її слів, у кювет злетів ВАЗ-2107:

"ДТП спричинив 60-річний водій. Він на швидкості з'їхав у кювет. Авто перекинулося".

Водій був тверезий, розповіла Зоя Вовк. Окрім нього, в салоні перебував 40-річний пасажир, який отримав травми.

"Попередньо у нього діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забійну рану підборіддя та перелом ребер. Його доправили до смілянської лікарні", — розповіла речниця "екстренки" Ірина Назарок.

На водія правоохоронці склали адміністративний протокол за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) кримінально-процесуального кодексу.

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