На Черкащині вантажівка з'їхала в кювет

На Черкащині на автодорозі Черкаси – Сміла вантажівка з'їхала в кювет. Чоловіка з травмами ушпиталили, розповіла Суспільному речниця обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф Ірина Назарок.

За словами Ірини Назарок, виклик до медиків надійшов вночі, о 2:13.

"Повідомляли, що на дорозі Черкаси – Сміла вантажівка з'їхала в кювет. Медики "швидкої" надали допомогу 46-річному чоловікові. У нього попередньо діагностували забій грудної клітки, ребер та живота", – поінформувала речниця.

Вона сказала, що чоловіка доправили до Третьої черкаської міської лікарні.

За коментарем Суспільне звернулося до ГУ Нацполіції в Черкаській області.

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