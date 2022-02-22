22 лютого мала відбутись сесія Кіpовогpадської обласної pади. На засідання не зареєструвались 42 з 64 депутатів. Зареєструвались, крім голови ради – 21. Кворум не зібрався, сесію визнали не повноважною.

Голова обласної ради Сергій Шульга сказав, що 21 лютого на президії він закликав голів фpакцій та депутатів до pоботи: "На жаль, політика пеpемагає здоpовий глузд. Жителі Кіpовогpадщини чекають від обласної pади дієвих рішень. Немає важливих чи неважливих питань, які виносять на pозгляд сесії".

На сесії, серед іншого, мали розглянути питання цивільного захисту, підтримки медзакладів регіону, кадрові питання.

Скріншот з відеотрансляції засідання

Не зареєструвались 14 з 15 депутатів від фракції Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина", усі дев'ять депутатів від "Європейської Солідарності", шість з 11 – з "Опозиційної платформи – За життя", усі п'ятеро представників партії "За майбутнє", четверо з п'яти – з політичної партії "Пропозиція", троє з 14 – з партії "Слуга народу", одна депутатка від "Радикальної партії Олега Ляшка" з п'яти.

Хто не зареєструвався

Лариса Андреєва

Володимир Арсірій

Вадим Волканов

Оксана Горбенко

Олександр Горбунов

Юрій Гугленко

Людмила Давиденко

Сергій Завалій

Валентина Здебська

Юрій Кайдаш

Вячеслав Ківерник

Сергій Коваленко

Михайло Литвиненко

Андрій Лісота

Олександр Мацайтіс

Олег Медяник

Олександр Мосін

Анастасія Мусатенко

Євгенія Ніколаєва

Сергій Осінський

Петро Петрушевський

Наталія Ревенко

Денис Руденко

Тамара Сакара

Олена Сідорова

Юрій Скічко

Марина Смаглюк

Валентина Снісаренко

Максим Собко

Іван Соловчук

Павло Сорока

Ганна Суркова

Геннадій Сябренко

Андрій Табачук

Андрія Тесленко

Павло Фесюк

Олександр Цапюк

Ірина Чемерис

Олександр Чорноіваненко

Денис Шевченко

Олександр Шевченко

Артем Шевчук

Під час вступного слова голови ради кількість зареєстрованих збільшилась до 23.

Присутні заслухали звіт начальника обласного управління поліції Романа Козьякова про надзвичайний режим роботи поліцейських регіону: "Надзвичайний режим подовжили до 28 лютого. Щодоби працює 145 нарядів. Тривалість зміни наряду – 12 годин. Порушень немає".

Після виступу Романа Козьякова голова обласної ради сказав, що отримав повідомлення про замінування будівлі. Присутніх евакуювали.

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