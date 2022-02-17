Колишнє керівництво Одеського морського порту підозрюють у незаконному використанні морських суден. За даними від пресслужби СБУ в Одеській області, діяльність чиновників призвела до збитків на понад 35 млн грн.

В ході слідчо-оперативних дій з'ясувалося, що посадовці передавали буксири портового флоту в оренду комерційних структур, за штучно заниженими тарифами.

"У 2017-2018 роках двоє керівників держпідприємства налагодили механізм виведення у тінь бюджетних грошей на незаконному використанні суден торговельного порту. Встановлено, що вони передавали в оренду морські буксири представникам афілійованих підприємств під виглядом надання сервісних послуг. Для реалізації схеми, вносили неправдиві відомості до звітної документації.", − йдеться у повідомленні.

Дії посадовців призвели до збитків у понад 35 млн грн.

Наразі двом колишнім керівникам повідомили про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

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