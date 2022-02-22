На черговій сесії Луцькради, яка має відбутися 23 лютого, депутати мають ухвалити питання про виділення з бюджету одного мільйона гривень на підтримку тероборони. Про це у відеозверненні до лучан повідомив міський голова Ігор Поліщук.

Також у зверненні голова розповів про модернізації системи оповіщення.

"Нашим завданням як органу місцевого самоврядування є підтримка життєдіяльності міста, посилення охорони та безпеки об’єктів критичної інфраструктури. Нашим завданням є підтримка територіальної оборони", – сказав у зверненні Ігор Поліщук.

Також окрім коштів, зі слів міського голови, під час сесії депутати розглянуть питання про виділення теробороні матеріальних цінностей. Про що саме йдеться Ігор Поліщук не уточнив.

Раніше, зі слів голови, Луцькрада вже виділила 600 тисяч гривень на підвищення ефективності та на модернізацію системи оповіщення для цивільного захисту населення. "Ми працюємо над підвищенням безпеки наших об’єктів критичної інфраструктури, які є на наших комунальних підприємствах і на наших установах", – додав Ігор Поліщук.

Наприкінці звернення міський голова закликав лучан зберігати спокій у зв'язку з подіями на сході країни та підтримувати один одного.

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