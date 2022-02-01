"Застаріла, але працює": що відомо про систему оповіщення населення на Волині

Система централізованого оповіщення населення на Волині працює з 1985 року. Як розповів Суспільному начальник відділу управління з питань цивільного захисту ОДА Сергій Фоменко, система нині справна і готова до виконання завдань за призначенням.

Хто керує системою оповіщення на Волині, в якому вона стані та чи зміниться найближчим часом – Суспільне розпитало у представників міського та обласного відділів цивільного захисту населення.

Стара й нова системи оповіщення

В області є дві системи оповіщення. Одна з них – радянського зразка, яка була введена в дію 1985 року. Інша працює з 15 грудня 2021 року.

"У новій системі зараз в дію введений пусковий комплекс, який дозволяє оповіщувати 100 % керівного складу", – зазначив начальник відділу управління з питань цивільного захисту ОДА.

Зі слів Сергія Фоменка, система оповіщення потрібна для своєчасного доведення сигналів та передачі екстрених повідомлень населенню у разі загрози чи виникнення надзвичайної ситуації.

Де буде чути сирену

Пункт управління усією системою оповіщення знаходиться безпосередньо в обласному управлінні з питань цивільного захисту. А засоби оповіщення, зі слів Сергія Фоменка, розташовані на базі підприємств електрозв’язку АТ "Укртелеком" та "Укрспецзв’язок".

"На даний час зі старої системи сигнали оповіщення доходять до чотирьох районів. І залишки тої старої системи оповіщення: електросирени, які розташовані на території області. Цих електросирен в наявності 43", – додав керівник відділу управління цивільного захисту. З його слів, у планах – модернізувати та встановити систему оповіщення ще в 54 громадах області.

Хто і як перевіряє справність системи оповіщення

Побачити пункт управління Суспільному не дозволили. Зі слів Сергія Фоменка, востаннє систему оповіщення на Волині перевіряли 16 листопада 2021 року.

"Ця система вже технічно і морально застаріла, але разом з тим ті кінцеві засоби оповіщення ще знаходяться в працездатному стані", – зазначив начальник відділу управління з питань цивільного захисту ОДА. Комплексну перевірку системи оповіщення області проводять раз на рік.

Як розповів Суспільному начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Луцької міської ради Юрій Кирилюк, у селах Луцької громади оповіщення населення здійснюється через старост. З його слів, торік на виконання Програми розвитку цивільного захисту громади на 2021-2025 роки було надано субвенцію з бюджету міста до державного бюджету 630 тис. грн на співфінансування проєкту "Технічне переоснащення територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення Волинської області “Пусковий комплекс".

"Місто виступило за те, щоб цього року проводилися роботи зі сповіщення населення через смс та месенджери", – додав Юрій Кирилюк.

Як реагувати на сирену

Зі слів начальника відділу управління з питань цивільного захисту ОДА, при небезпеці в першу чергу отримує сповіщення керівний склад області.

"Населення вже оповіщається за окремим рішенням голови ОДА. Це в крайніх випадках, коли є вже безпосередньо загроза, але ні в якому разі не варто панікувати", – каже Сергій Фоменко. З його слів, в разі застосування системи, окрім звукового сигналу, волиняни почують також голосове повідомлення, в якому буде роз'яснено, чому спрацювала сирена та як далі діяти і куди рухатися.

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