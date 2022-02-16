На тероборону Волині з обласного бюджету виділили 2,6 мільйона гривень

Для фінансування всіх підрозділів територіальної оборони з обласного бюджету Волині виділили 2 мільйони 660 тисяч гривень. Рішення ухвалили під час позачергової сесії обласної ради 16 лютого, – повідомляє кореспондентка Суспільного, яка перебувала на засіданні.

За зміни до бюджету і виділення грошей на тероборону проголосували 57 депутатів.

Суспільне Волинь

Як розповів в коментарі Суспільному командир 100-ї окремої бригади тероборони області Олександр Скумбрій, ці кошти спрямують на першочергові заходи в межах формування бригади територіальної оборони.

"Йдеться про обладнання кімнат для зберігання зброї режимно-секретних органів, облаштування місць зберігання матеріально-технічних засобів зв'язку, організацію місць несення служби", – зазначив військовий.

Суспільне Волинь

З його слів, зазначені види робіт потребують фінансової допомоги від органів місцевого самоврядування та державної влади.

"Наприклад, щоб облаштувати в одному місць збройну кімнату, а таких кімнат буде п'ять, як на мирний, так і на воєнний час, треба зробити два види сигналізації, щоб зберігати зброю в населеному пункті", – додав Олександр Скумбрій.

Що відомо

З першого січня на Волині почали формувати та набирати штати працівників для укомплектування п'яти батальйонів територіальної оборони та управління бригади. Батальйони розмістять у Володимир-Волинському, Камінь-Каширському та Луцькому районах, а також у місті Ковель.

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