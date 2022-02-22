На Рівненщині майже на місяць раніше зафіксували метеорологічну весну. Про це 22 лютого на брифінгу повідомив керівник Рівненського гідрометеоцентру Богдан Масовець. З його слів, метеорологічна зима тривала 48 днів.

Метеорологічна зима 2021-2022 років розпочалася 20 грудня і тривала до 5 лютого, зазначив Богдан Масовець.

“Зима 2021-2022 року завершилася. Тобто, попри те, що в нас зараз лютий місяць, але метеорологічна зима у нас почалася 20 грудня, а завершилася 5 лютого. Це означає, що температурні показники вище нуля спостерігалися велику кількість днів і ми вже можемо констатувати факт, що в нас зима періоду 2021-2022 року була 48 днів”, – пояснив керівник Рівненського гідрометцентру.

Пославшись на дані метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, він додав, що зима 2021-2022 років виявилася найкоротшою за всю історію їхніх спостережень. За винятком 2019-220 років, коли метеорологічної зими взагалі не було, як такої.

Фото: Суспільне Рівне

До 1 березня, за даними Богдана Масовця, на Рівненщині спостерігатимуть температурні гойдалки.

"Це означає, що денні температури протягом цих днів сягатимуть до +8º, а нічні – до -4º. Це зумовить ожеледицю на дорогах. Тому Рівненський гідрометцентр поки що не радить водіям змінювати зимову гуму на літню", – наголосив Богдан Масовець.

Що відомо

Згідно з даними дослідження, опублікованого в PLOS Climate, підвищення температури поверхні океану, спричинені зміною клімату, тепер стали постійними. Це загрожує ключовим морським екосистемам та може призвести до порушення балансу життєдіяльності людини.

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