На Буковині деякі лікарні скорочують працівників або переводять їх на менші ставки. Це пов'язано з тим що з січня цьогоріч почав діяти указ президента. За ним, лікарі мають отримувати не менше 20 тисяч гривень, а медсестри, фельдшери та інші середні медичні працівники — не менше 13 з половиною тисяч гривень.

Суспільне дізналось, як запрацювало нововведення на прикладі трьох медзакладів області – у Клішковецькому центрі ПМСД, Сторожинецькій лікарні та Центральній лікарні Чернівців.

Звідки лікарні отримують гроші

Зарплатню співробітникам лікарні виплачують з грошей від Національної служби здоров'я України. Їх отримують за послуги, надані пацієнтам.

У Клішківцях понад 40 працівників — на меншу ставку

У Клішковецькому центрі ПМСД понад сорок людей переводять на 0,75 ставки. Ще трьох працівників пенсійного віку мають звільнити. У коментарі Суспільному керівник центру Олександр Фуркал сказав, що це вимушений крок.

"Звичайно, реакція як в кожної людини — негативна. Але ми ж не будемо продавати будинки, щоб дати зарплату. Люди розуміють", — каже Фуркал.

Через меншу ставку медики мають працювати менше годин. Тому з квітня пункт невідкладної допомоги при ПМСД почне працювати не цілодобово, а до 20:00. "Вночі все буде покладено на екстренку", — каже Фуркал.

За його словами, за січень медики отримали нову зарплату, дехто з сімейних лікарів – понад 24 тисячі гривень, бо мають вищу категорію. Сімейні медсестри центру після переведення на 0, 75 ставки почали отримувати більшу зарплату, каже Фуркал.

Центру не вистачає на зарплати понад 100 тисяч гривень щомісяця, щодо виділення грошей звернулися до громади. Скільки там зможуть дати – наразі не знають. Якщо більше ніж треба, рішення про скорочення і переведення можуть переглянути.

У Сторожинці планують підписати нові пакети

У Сторожинецькій лікарні минулоріч на зарплати лікарям щомісяця витрачали майже шість мільйонів гривень, цьогоріч – потрібно понад вісім. Щоб в кінці року вистачило грошей, планують підписати пакет на лікування інсультів та оптимізувати стоматологічне відділення.

Суспільне Буковина Медик у коридорі Сторожинецької лікарні

Ще двох лікарів перевчають на інші спеціальності, яких нині потребує лікарня. Про це у коментарі Суспільному сказав гендиректор лікарні Олександр Войцеховський.

"Оптимізація або скорочення буде мінімальне, ми не ставимо собі за мету скоротити колектив. Будемо об’єднувати певні відділення, шукати спеціальності, які реально не потрібні", — каже Войцеховський.

За словами завідувача хірургічного відділення Сторожинецької лікарні Василя Кушніра, досі рядовий лікар отримував понад шість тисяч гривень. "Бувало, через низький заробіток лікарі звільнялись та їхали на роботу закордон", — каже Кушнір. У центральній міській лікарні Чернівців грошей на нові зарплати вистачить

Водночас в закладі комісія розробляє варіанти оптимізації підрозділів. Також запроваджуватимуть нові платні послуги. Про це у коментарі Суспільному сказав керівник Віктор Проц.

Суспільне Буковина Пацієнт у Центральній лікарні Чернівців

Медики можуть звертатися в управління Держпраці

Якщо лікарів чи медсестер переводять на меншу ставку, а обсяг роботи не зменшують, вони можуть звертатися в управління Держпраці. Там розпочнуть перевірку дій керівника закладу.

Водночас якщо є доцільність, очільники лікарень мають право змінити ставку чи скоротити працівника, сказав в телефонну коментарі Суспільному заступник міністра охорони здоров’я Олексій Яременко.

Пакет дофінансування

Для закладів, де не вистачить грошей на зарплати, розроблять пакет для дофінансування. Він діятиме пів року, каже Яременко.

"Ми з Держаудитслужбою перевірятимемо кожен медзаклад, який у своїх звітах демонструватиме неспроможність виплатити нову базову зарплату. І запитувати чому: це питання менеджменту або місцевої влади. Це буде індивідуальна дискусія, дуже сувора з кожним закладом", — каже Яременко.

За його словами, більшість закладів насправді потребують не збільшення фінансування, а ефективного менеджменту всередині лікарні.

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