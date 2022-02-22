На Тернопільщині за добу COVID-19 виявили у 438 осіб

У 438 жителів Тернопільщини підтвердили COVID-19 за добу. Про це повідомила епідеміологиня обласного лабораторного центру Світлана Маціпура.

За її словами, одужання підтвердили у 990 осіб. Померли 5 людей. Медики провели 1 012 досліджень методом ПЛР.

Географія поширення нових випадків:

Кременецький район (38 осіб): Великодедеркальська сільська ОТГ – 2, Вишнівецька селищна ОТГ – 1, Кременецька міська ОТГ – 18, Лановецька міська ОТГ – 10, Лопушненська сільська ОТГ – 2, Почаївська міська ОТГ – 3, Шумська міська ОТГ – 2;

Тернопільський район (362 особи): Байковецька сільська ОТГ – 5, Бережанська міська ОТГ – 24, Білецька сільська ОТГ – 6, Великоберезовицька селищна ОТГ – 32, Великобірківська селищна ОТГ – 14, Великогаївська сільська ОТГ – 12, Козівська селищна ОТГ – 25, Козлівська селищна ОТГ – 1, Нараївська сільська ОТГ – 5, Підволочиська селищна ОТГ – 6, Підгаєцька міська ОТГ – 5, Підгороднянська сільська ОТГ – 6, Саранчуківська сільська ОТГ – 1, Скориківська сільська ОТГ – 1, Теребовлянська міська ОТГ – 3, Тернопільська міська ОТГ – 216;

Чортківський район (38 осіб): Білобожницька сільська ОТГ – 3, Борщівська міська ОТГ – 3, Гримайлівська селищна ОТГ – 1, Гусятинська селищна ОТГ – 2, Заводська селищна ОТГ – 1, Заліщицька міська ОТГ – 5, Золотопотіцька селищна ОТГ – 3, Колиндянська сільська ОТГ – 2, Копичинецька міська ОТГ – 4, Нагірянська сільська ОТГ – 1, Скала-Подільська селищна ОТГ – 2, Хоростківська міська ОТГ – 1.

Загалом від початку пандемії на COVID-19 в області захворіло 145 441 особа, з них 120 262 вже видужали та 2 373 людей померли.

Читати також: