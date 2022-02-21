Другий французький катер для охорони морських кордонів України спустили на воду

21 лютого у Франції компанія ОСЕА спустила на воду другий катер FPB 98 MKI для Морської охорони Держприкордонслужби України. Про це повідомила прессекретарка установи Наталія Гуменюк.

Перший екіпаж майбутнього корабля Морської охорони проходить комплексне навчання з опанування нової техніки на борту першого FPB 98 MKI, який спустили на воду в грудні минулого року.

Фахівці ОСЕА діляться з морськими прикордонниками особливостями експлуатації та обслуговування FPB 98 MKI. Надалі навчання екіпажів проводитиметься на базі Навчального центру в Ізмаїлі, що на Одещині.

Для української Морської охорони збудують 20 катерів, п'ятеро з них виготовлять у Миколаєві. Судна будуть здатні протидіяти контрабандистам та диверсійним групам на морі.

Морська охорона

Морська охорона

Що відомо

31 жовтня 2021 року Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що в Одесі з'явиться патрульний катер французького виробництва. Перший катер, виготовлений спеціально для Держприкордонслужби, прибуде навесні.

9 грудня 2021 року на воду спустили перший катер FPB98MKI, збудований для охорони морських кордонів України. Він прибуде до України після проходження випробувань, навесні.

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