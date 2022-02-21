На Одещині відправили до в'язниці двох школярів, які організували банду та обкрадали людей. Про це стало відомо з вироку Саратського районного суду.

Два десятикласники з Саратської школи, 17-річний підліток та хлопець, якому менше ніж 14 років, обкрадали власних родичів та односельців. Вони перелазили через паркани приватних домоволодінь та виносили із будинків, сараїв, гаражів, майно інших людей.

У лютому 2021 року хлопці вкрали речей на суму близько 11 тис. грн. Серед них були велосипед, праска, бензопила, пилосос, газовий балон, музичний центр, чоботи та дитячі речі. Усі правопорушники розкаялися. Один з них розповів, що ідея щодо крадіжки, прийшла до них під час гри в карти.

Раніше двох з хлопців, тоді ще 15-річних учнів Саратської школи, судили за крадіжки. У 2020 році вони отримали по три роки ув'язнення, але були звільнені від покарання на іспитовий строк. Після повторних крадіжок суддя ухвалив кожному десятикласнику три роки шість місяців за ґратами. Їх 17-річного приятеля засудили до трьох років в'язниці, але звільнили від покарання.

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