На Чернігівщині скасували перевірку системи оповіщення

Згідно з рішенням керівництва області, запланована на сьогодні 22 лютого перевірка сигнально-гучномовних пристроїв (сирен), переноситься на невизначений термін.

Сьогодні на телебаченні та радіо не транслюватиметься й навчальне повідомлення та не здійснюватиметься оповіщення з автоматизованого робочого місця відповідального чергового департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи ОДА.

Як повідомив Суспільному начальник департаменту Сергій Болдирев, пов‘язано це із вчорашніми подіями, які стосуються визнання РФ незалежності, так званих "ЛНР/ДНР" та офіційне вторгнення російських військ на територію України.

"Перевірку скасовано. На сході країни дуже серйозна обстановка, російські війська вторглися на нашу територію. Тому ухвалено рішення скасувати перевірку, аби не викликати у людей паніку", — зазначив пан Болдирев.

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