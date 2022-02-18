Безплатні додаткові медичні послуги: як їх надають у Тернополі

Національна служба здоров’я України розширила пакети медичних послуг, які в лікарнях можуть надавати безплатно. Про це розповіла Суспільному директорка обласного департаменту охорони здоров’я Ольга Ярмоленко.

За її словами, цьогоріч це дві послуги: "Хірургія одного дня" та "Готовність до надання медичної допомоги в умовах надзвичайних ситуацій". Всього за "Програмою медичних гарантій" передбачено 38 пакетів послуг.

Богдана Сарабун/Суспільне Тернопіль Директорка обласного департаменту охорони здоров’я Ольга Ярмоленко

"Операція із видалення доброякісного новоутвору – одне із хірургічних втручань, які можуть надавати за пакетом "Хірургії одного дня". Хворий після оперативного втручання за добу залишає відділення хірургії", – каже завідувач відділенням "Хірургія одного дня" Тернопільської міської лікарні №2 Василь Білань.

Богдана Сарабун/Суспільне Тернопіль Завідувач відділенням "Хірургія одного дня" Тернопільської міської лікарні №2 Василь Білань

"У відділенні "Хірургії одного дня" проводять великий перелік малих та середніх втручань. Зокрема, це – неускладнені грижі черевної стінки, лікування варикозної хвороби. Проводять видалення новоутворів шкіри та підшкірно-жирової клітковини, урологічні операції", – розповів чоловік.

Окрім операцій, безкоштовним у пакеті медичних послуг є огляд пацієнта. Зокрема, лікар-флеболог ультразвуковим сканером може обстежити венозну систему людини.

Богдана Сарабун/Суспільне Тернопіль Обстеження ультразвуковим сканером

"Флебологія на сьогодні – це є питання амбулаторної хірургії, "хірургії одного дня". У всьому світі. Американці це називають навіть "офісна хірургія". І щоб наблизитися до діагностики пацієнта, щоб не робити йому складнощів, ми в одному кабінеті робимо і УЗД, і діагностику, і консультуємо і вибираємо метод лікування", – розповів лікар-флеболог Олег П'ятничка.

Медичний директор Тернопільської міської лікарні №2 Віталій Привроцький каже, що основною умовою "Хірургії одного дня" є перебування пацієнта на стаціонарному лікуванні не більше доби.

Богдана Сарабун/Суспільне Тернопіль Медичний директор Тернопільської міської лікарні №2 Віталій Привроцький

"Це швидша реабілітація, відновлення пацієнта в амбулаторних умовах. Період перебування на листку непрацездатності значно скорочується. Відбір таких пацієнтів більш прискіпливий, бо вони не повинні мати супутньої важкої патології", – каже Привроцький.

За його словами, цьогоріч в Тернопільській міській лікарні №2 уклали контракти на 20 пакетів безплатних послуг. Згідно з договором, їхній медзаклад має отримати 195 мільйонів гривень.

"Враховуючи, що ми мусили виконувати указ президента щодо підняття заробітної плати медичним працівникам, то поки що основна частина цих коштів йде на заробітну плату. Відтак, менше коштів залишається для закупівлі медикаментів, для модернізації", – розповів чоловік.

Богдана Сарабун/Суспільне Тернопіль Медичне обладнання в Тернопільській міській лікарні №2

Ще один новий пакет послуг за "Програмою медичних гарантій" – "Готовність до надання медичної допомоги в умовах поширення інфекційних захворювань, епідемій та в інших надзвичайних ситуаціях". На Тернопільщині цей пакет, окрім 2 лікарні, надаватимуть ще чотири медзаклади, каже директорка обласного департаменту охорони здоров’я Ольга Ярмоленко. На пакет кожна лікарня отримуватиме мільйон гривень щомісяця.

"Дотримувалися рекомендації: на 200 тисяч населення – один лікувальний заклад. Визначилися, що це буде Тернопільська міська лікарня швидкої допомоги, обласний фтизіупольмонологічний центр, Заліщицька і Кременецька районна лікарня. Ці лікувальні заклади у випадку виникнення надзвичайної ситуації, першими повинні бути готові до розгортання і забезпечення медичною допомогою. У них повинно бути 100% кожне ліжко забезпечене киснем, в них має бути резерв медикаментів. Для цього дадуть по мільйону".

Загалом бюджет програми медичних гарантій в Україні цьогоріч – понад 157 мільярдів гривень, каже Ольга Ярмоленко. За її словами, це на 33 мільярди гривень більше, ніж торік. Також цьогоріч Національна служба здоров’я України змінила вимоги до медзакладів, з якими уклала договори.

"Приміром, якщо заклад надавав акушерську допомогу згідно з пакетом "Пологи", але 150 пологів за рік, які були зазначені в контракті, не прийняли, цей заклад не зможе надалі претендувати на надання меддопомоги. Також, це може бути контракт на 100 інсультів і 50 інфарктів", – розповіла Ольга Ярмоленко.

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