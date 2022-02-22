Медики з обласного фтизіопульмонологічного медичного центру, що у Кропивницькому, не отримали зарплату за січень. Грошей немає, бо Національна служба здоров’я України не виділила їх на основний пакет медичних послуг – лікування туберкульозу, пояснила гендиректорка Галина Горенко. Суспільне дізнавалось, чому.

Фтизіопульмонологічний центр у Кропивницькому – єдиний у Кіроворадській області, де діагностують та лікують туберкульоз. Там працюють 325 людей, серед яких 45 лікарів, сотня медичних сестер і майже 80 молодших медсестер – розповіла генеральна директорка: "У нас немає достатнього фінансування, щоб забезпечити повністю виплати. 16 лютого виплатили 19% від того, що кожен мав отримати".

За словами Галини Горенко, Центр подав документи на контрактування за шістьма пакетами. Отримали фінансування трьох. За основним пакетом – лікування туберкульозу у дорослих та дітей – не одержали нічого. На зарплату усім працівникам, сказала, потрібно 4,7 мільйона гривень щомісяця: "Це не тільки медичним працівникам, а усім. Але ми вже бачимо, що це недостатнє фінансування".

Скільки грошей працівники отримали у січні

Лікарка Вікторія Стоян заробітну плату, 16 тисяч гривень, у січні не отримала: "Обіцяли, що наприкінці січня, можливо, буде. Потім – до 11 лютого. Наразі отримала 19% зарплати – близько 4000 гривень".

Лікарка-рентгенолог Сонія Хамітова, замість підвищеної заробітної плати у 16 тисяч гривень, отримала три: "Я – пенсіонерка. То мене виручає пенсія".

Медсестра Ірина Буга сказала, що в січні мала отримати 10800 гривень, отримала 2000.

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Коли працівники Центру отримають усю січневу зарплату

Національна служба здоров’я України на рік виділить Центру 30,5 мільйонів гривень – розповіла речниця Служби Христина Петрик. За її словами, двічі на рік проводитимуть перерахунок тарифів, відповідно до звітів закладу про надання послуг: "2021 року від служби здоров’я Центр отримав більше 53 мільйонів. Дані розраховували на основі того, скількох пацієнтів пролікували за рік. Має бути підтримка від місцевої влади, тих же власників, адже вони, згідно закону, відповідають за надання медичної допомоги в регіоні. Зазвичай, найбільшу частину коштів заклад отримує від служби здоров’я з держбюджету".

Зарплату за січень, за інформацією Христини Петрик, працівники Центру отримають до кінця лютого. Коли профінансують ще три пакети послуг, точно відповісти не змогла: "Оплата за іншими пакетами відбудеться найближчим часом".

Що буде, якщо Центр недофінансують

У разі недофінансування скорочуватимуть людей і кількість ліжок – сказала керівниця Центру: "Маємо 180 ліжок, плануємо залишити 100. Згідно постанов, ми обмежені у платних послугах. Ми укладаємо договори з окремими закладами, але це не дає змоги багато заробити".

Скільки людей скоротять, сказала, не вирішили.

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