Подекуди дощитиме, вдень може бути до 12° тепла. Прогноз погоди

В Україні, 22 лютого, за прогнозом Укргідрометцентру, вночі у північних та більшості західних областей, вдень у південних, більшості центральних та східних областей невеликий дощ, на решті території без опадів.

Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с, вдень в західних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вдень 7-12°, на заході країни 4-9° тепла. В Карпатах місцями невеликий мокрий сніг, температура протягом доби 0-5° морозу.

У північних областях, за прогнозами синоптиків, вдень температура буде 8-11° тепла. Вдень без опадів. Вітер західний, 5-1о м/с.

На заході країни вдень без опадів. Температура вдень переважно від 6° до 9° тепла, в Івано-Франківську й Тернополі прогнозують 5-7° тепла, в Карпатах 0-5° морозу. Вітер західний, 5-10 м/с.

У центральних областях вдень, за прогнозами синоптиків, переважно без опадів, у Кропивницькому — дощитиме. Вдень температура становитиме 9-11° тепла. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

У південних областях і у Криму вдень прогнозують дощі. Вдень у регіоні буде переважно 10-12° тепла, в Одесі — 8-10° тепла, у Криму — 11-13° тепла. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

У східних областях вдень, за прогнозами синоптиків, переважно дощитиме. Вдень температура повітря коливатиметься в межах 7-12° тепла. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

На Київщині, за прогнозами синоптиків, без опадів.

Вітер західний, 5-10 м/с. Температура по області вдень 7-11° тепла, у Києві вдень 9-11° тепла.

Що відомо

Весна в Україну прийде за розкладом, але буде нестабільною і прохолодною – бабак Тимко з Харківщини дав прогноз на весну-2022.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, метеорологічна зима прийшла до Києва на три тижні пізніше за кліматичну норму. А в деяких місцях в Європі новорічна ніч побила рекорди температури та стала найтеплішою за всю історію спостережень.

Згідно з даними дослідження, опублікованого в PLOS Climate, підвищення температури поверхні океану, спричинені зміною клімату, тепер стали постійними. Це загрожує ключовим морським екосистемам та може призвести до порушення балансу життєдіяльності людини.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу