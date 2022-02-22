Подекуди дощитиме, вдень може бути до 12° тепла. Прогноз погоди

В Україні, 22 лютого, за прогнозом Укргідрометцентру, вночі у північних та більшості західних областей, вдень у південних, більшості центральних та східних областей невеликий дощ, на решті території без опадів.
Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с, вдень в західних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вдень 7-12°, на заході країни 4-9° тепла. В Карпатах місцями невеликий мокрий сніг, температура протягом доби 0-5° морозу.
У північних областях, за прогнозами синоптиків, вдень температура буде 8-11° тепла. Вдень без опадів. Вітер західний, 5-1о м/с.
На заході країни вдень без опадів. Температура вдень переважно від 6° до 9° тепла, в Івано-Франківську й Тернополі прогнозують 5-7° тепла, в Карпатах 0-5° морозу. Вітер західний, 5-10 м/с.
У центральних областях вдень, за прогнозами синоптиків, переважно без опадів, у Кропивницькому — дощитиме. Вдень температура становитиме 9-11° тепла. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
У південних областях і у Криму вдень прогнозують дощі. Вдень у регіоні буде переважно 10-12° тепла, в Одесі — 8-10° тепла, у Криму — 11-13° тепла. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
У східних областях вдень, за прогнозами синоптиків, переважно дощитиме. Вдень температура повітря коливатиметься в межах 7-12° тепла. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
На Київщині, за прогнозами синоптиків, без опадів.
Вітер західний, 5-10 м/с. Температура по області вдень 7-11° тепла, у Києві вдень 9-11° тепла.
Що відомо
- Весна в Україну прийде за розкладом, але буде нестабільною і прохолодною – бабак Тимко з Харківщини дав прогноз на весну-2022.
- За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, метеорологічна зима прийшла до Києва на три тижні пізніше за кліматичну норму. А в деяких місцях в Європі новорічна ніч побила рекорди температури та стала найтеплішою за всю історію спостережень.
- Згідно з даними дослідження, опублікованого в PLOS Climate, підвищення температури поверхні океану, спричинені зміною клімату, тепер стали постійними. Це загрожує ключовим морським екосистемам та може призвести до порушення балансу життєдіяльності людини.
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