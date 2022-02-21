21 лютого на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Луганської області запропонували визнати обстріли Щастя та пошкодження Луганської ТЕС надзвичайною ситуацією державного рівня.

Про це повідомляє пресслужба Луганської ОДА.

У результаті обстрілів російськими окупантами були пошкодженні лінії електропередач Луганської ТЕС. Через це без електропостачання залишились 50 тисяч абонентів. Відновити змогли електропостачання у Петропавлівці та Трьохізбенці.

"У зв’язку з відсутністю опалення у місті розгортаються пункти обігріву, зокрема, у спортзалі Щастинського ліцею № 2 та міському будинку культури. Хірургічне відділення міської лікарні готове до прийому поранених", - повідомив на засіданні комісії голова Щастинської ВЦА Олександр Дунець.

"Доручено підготувати звернення до Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін щодо забезпечення "режиму тиші" для проведення відновлювальних робіт на Луганській ТЕС", - йдеться у повідомленні.

Що відомо

На території Щастинської громади окупанти постійно ведуть обстріли з різних напрямків. Місто залишається без світла, води та опалення. Про це Суспільному розповів керівник Щастинської ВЦА Олександр Дунець.

В Луганській обласній державні адміністрації , що на території Луганської ТЕС стався вибух на складі мазуту з подальшим загорянням.

Від початку доби 21 лютого станому на 17 годину, з боку бойовиків зафіксували 54 порушення, 45 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Внаслідок обстрілів від початку доби, за уточненою інформацією, чотири військовослужбовця отримали осколкові поранення та знаходиться у лікувальному закладі.

21 лютого російські окупанти знов відкрили вогонь по Врубівці Попаснянського району. Про це Суспільному телефоном повідомив заступник Попаснянської військово-цивільної адміністрації Станіслав Фіронов.

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