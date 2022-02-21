21 лютого у зоні проведення ООС внаслідок артобстрілу загинули двоє військових 95 бригади. Інформацію про це на своїй сторінці у мережі Facebook опублікувала 95 окрема десантно-штурмова бригада Збройних Сил України.

У повідомлені сказано, що 21 лютого близько 16.10 в районі проведення операції Об’єднаних Сил внаслідок артилерійського обстрілу противника отримали поранення несумісні з життям військовослужбовці Десантно-штурмових військ Збройних Сил України старший лейтенант Демидчук Ігор Олександрович та штаб-сержант Стельмах Олександр Анатолійович.

Що відомо

21 лютого о восьмій годині вечора на брифінгу щодо оперативної ситуації в районі проведення ООС начальник пресслужби Об'єднаних сил Павло Ковальчук поінформував, що станом на 20.00 з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 59 порушень режиму припинення вогню. 48 із них – із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. За його словами, внаслідок обстрілів п'ятеро військовослужбовців отримали осколкові поранення ще один – зазнав поранень несумісних із життям.

19 лютого у зоні проведення ООС внаслідок обстрілу загинув військовий 30 механізованої бригади з Новограда-Волинського капітан Антон Сидоров.

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