Під час участі у заході "Турбота про ментальне здоров’я", організованому Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) 21 лютого, перша леді України Олена Зеленська розповіла про важливість психологічної допомоги для підлітків.

Про це повідомляє Офіс президента.

"Минулої осені (2021 року — ред.) ЮНІСЕФ укотре дослідив ментальне здоров’я підлітків та молоді у 21 країні. Кожен п’ятий опитаний віком від 15 до 24 років зізнався, що почувається пригніченим і не відчуває наснаги до жодних справ. Особливо на тлі пандемії, коли "зламався" звичайний режим, спосіб життя, хтось із близьких захворів, втратив роботу", — зазначила Зеленська.

Під час заходу також зазначалося, що підлітки найчастіше шукають психологічну допомогу в інтернеті. Молодіжний рух Teenergizer, який був співорганізатором події, розповів про власні безкоштовні онлайн-консультації, які він надає через свій сайт https://teenergizer.org/.

Окрім того, Міністерство охорони здоров’я оголосило про відновлення діяльності молодіжної групи, яка працюватиме над вирішенням питань покращення психічного здоров’я підлітків.

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