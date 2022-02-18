"Це було єднання", – учасник Євромайдану у Полтаві Валерій Соколик

Валерій Соколик вісім років тому брав участь у Євромайдані, який відбувався у Полтаві. Він – співак, тому під час протестів часто виконував гімн України. А ще брав участь у спорудженні барикади біля будівлі обласної ради. Напередодні Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні, який щорічно відзначають 20 лютого, своїми спогадами Валерій Соколик поділився із Суспільним.
Співак Валерій Соколик разом з іншими учасниками Євромайдану у Полтаві виконував гімн України вісім років тому.
"Сцена була така умовна, маленька сцена, колоночку привезли одну небайдужі люди. Звісно, електрику ніхто не проводив. Привезли електроустановку, мабуть, на дизелі. Акапельно співали і я, і усі, хто стояв", – каже учасник Євромайдану у Полтаві Валерій Соколик.
На протести біля обласної адміністрації він вийшов після того, як побував на Євромайдані у Києві.
"Я вночі дивився (по телевізору – ред.), як дітей наших розганяли у Києві. Мене це схвилювало. Трохи страшно було, тому що інформація була, що скрізь перекривали дороги. Але зранку я сів в автомобіль і поїхав до Києва", – додав Валерій Соколик.
Протести у Полтаві чоловік відвідував близько чотирьох днів на тиждень. У цей час його запрошували, зокрема, співати гімн та інші пісні.
"Ми бачили це беззаконня, яке творилося. Щось із цим треба було зробити. Я що міг, те і робив. Підтримував морально. Боявся. Але якщо я не вийду, той не вийде, так воно і буде", – говорить Соколик.
Валерій долучився і до зведення барикади поблизу обласної ради.
"Набрали снігом мішки, попривозили, по вікна була барикада. Вона чисто психологічно була, якби рішення ухвалили розганяти, то у людей же нічого не було, може палиці, сніжки", – каже учасник Євромайдану у Полтаві Валерій Соколик.
На думку чоловіка, ідеї, за яку люди вийшли на протести, не досягли. Проте, каже, Євромайдан вплинув на українців
"І по цей день корупція.Час потрібен. Це було єднання. Тут дух українства відчувався гарно", – додав чоловік.
Що відомо:
- День пам’яті Героїв Небесної Сотні запровадили 2015-го року указом тодішнього президента Петра Порошенка.
- 20 лютого 2014-го на столичному Євромайдані силові підрозділи розстрілювали протестувальників. Тоді за день загинуло приблизно сто людей. Їх назвали Небесною Сотнею.