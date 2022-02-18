"Це було єднання", – учасник Євромайдану у Полтаві Валерій Соколик

Валерій Соколик вісім років тому брав участь у Євромайдані, який відбувався у Полтаві. Він – співак, тому під час протестів часто виконував гімн України. А ще брав участь у спорудженні барикади біля будівлі обласної ради. Напередодні Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні, який щорічно відзначають 20 лютого, своїми спогадами Валерій Соколик поділився із Суспільним.

Співак Валерій Соколик разом з іншими учасниками Євромайдану у Полтаві виконував гімн України вісім років тому.

Фото: Суспільне Полтава Учасник Євромайдану у Полтаві Валерій Соколик

"Сцена була така умовна, маленька сцена, колоночку привезли одну небайдужі люди. Звісно, електрику ніхто не проводив. Привезли електроустановку, мабуть, на дизелі. Акапельно співали і я, і усі, хто стояв", – каже учасник Євромайдану у Полтаві Валерій Соколик.

На протести біля обласної адміністрації він вийшов після того, як побував на Євромайдані у Києві.

"Я вночі дивився (по телевізору – ред.), як дітей наших розганяли у Києві. Мене це схвилювало. Трохи страшно було, тому що інформація була, що скрізь перекривали дороги. Але зранку я сів в автомобіль і поїхав до Києва", – додав Валерій Соколик.

Протести у Полтаві чоловік відвідував близько чотирьох днів на тиждень. У цей час його запрошували, зокрема, співати гімн та інші пісні.

Фото: Суспільне Полтава Меморіальний знак Героям Небесної Сотні та полеглим учасникам АТО

"Ми бачили це беззаконня, яке творилося. Щось із цим треба було зробити. Я що міг, те і робив. Підтримував морально. Боявся. Але якщо я не вийду, той не вийде, так воно і буде", – говорить Соколик.

Валерій долучився і до зведення барикади поблизу обласної ради.

"Набрали снігом мішки, попривозили, по вікна була барикада. Вона чисто психологічно була, якби рішення ухвалили розганяти, то у людей же нічого не було, може палиці, сніжки", – каже учасник Євромайдану у Полтаві Валерій Соколик.

На думку чоловіка, ідеї, за яку люди вийшли на протести, не досягли. Проте, каже, Євромайдан вплинув на українців

Фото: Суспільне Полтава Валерій Соколик біля Полтавської ОДА

"І по цей день корупція.Час потрібен. Це було єднання. Тут дух українства відчувався гарно", – додав чоловік.

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