"Приміщення не вистачає": у Полтаві хочуть створити міську шахово-шашкову школу

У Полтаві планують створити комунальну шахово-шашкову школу. Зробити це хочуть, бо шаховий клуб, який підпорядковується обласній федерації, не має умов для проведення турнірів в орендованому приміщенні, повідомив Суспільному директор установи Юрій Рябенко. На засіданні комісії Полтавської міськради вирішили створити робочу групу з підготовки пропозицій щодо створення такого закладу.

Шаховий клуб у Полтаві відвідує пів сотні дітей віком від 4,5 до 13 років. Діє він другий рік, а підпорядковується обласній федерації шахів, каже директор.

Фото: Суспільне Полтава Діти відвідують шаховий клуб у Полтаві

"Учимося, як називаються фігури, як ці фігури ходять, як перший хід правильно робити, як розігрувати початок партії. З цього починається навчання. А потім – стратегія, тактика у шахах", – каже директор шахового клубу Юрій Рябенко.

10-річний Тарас шахами займається половину свого життя.

Фото: Суспільне Полтава Тарас Руденко займається шахами

"Кінь ходить літерою "Г" – на дві клітинки угору і на одну у сторону. Я граю у шахи п’ять років. Моя найбільша перемога це, мабуть, чемпіон України по бліц шахах", – каже Тарас Руденко.

Заняття організовують в орендованому приміщенні площею приблизно 40 квадратних метрів, каже Юрій Рябенко.

"Для проведення якихось турнірів між дорослими і дітками приміщення не вистачає. Ми ж виживаємо за рахунок внесків у федерацію (обласну федерацію шахів – ред.) які платять батьки діток. За це ми платимо оренду", – додав Юрій Рябенко.

Фото: Суспільне Полтава У Полтаві займаються шахами діти

"Ми не можемо проводити високого рівня змагання у Полтаві. Хоча б 270, до 300 квадратних метрів має бути зал ігровий. Щоб ми могли прийняти (змагання – ред.). Там мають бути прилеглі кімнати, де можна переодягатися, де будуть батьки дітей", – каже президент обласної федерації шахів Григорій Щербов.

Створити комунальну шахово-шашкову школу ініціювали на засіданні постійної комісії з питань культури і спорту Полтавської міськради. Для цього вирішили утворити робочу групу, каже Катерина Бабіч.

Фото: Суспільне Полтава Діти грають у шахи

"Робоча група має конкретно розібратися з тим, яким чином така структура працювала до цього. Тому що у Полтаві таке комунальне підприємство колись існувало. Розібратися, у зв’язку з чим це підприємство стало проблемним і чому воно перестало функціонувати. На основі напрацювань цих розробити дорожню карту для того, щоб розказати нам, яким же чином має коректно функціонувати таке комунальне підприємство у нас у місті, і які кроки ми маємо для цього зробити", – говорить членкиня комісії Полтавської міськради з питань розвитку культури та спорту Катерина Бабіч.

За словами Катерини Бабіч, зробити це мають до наступного засідання комісії, яку запланували приблизно на наступний тиждень. Після того вирішуватимуть, які подальші дії потрібні для створення закладу.

Фото: Суспільне Полтава Шаховий клуб у Полтаві відвідує пів сотні дітей

"Ми платимо 400 гривень на місяць. Це доступно. Ми займаємося двічі на тиждень по 3 години. Якщо створять і ми не будемо платити, це буде добре, або можемо платити, щоб ці кошти пішли, наприклад, на розвиток якоїсь матеріально-технічної бази. Тому що ми бачимо, що застаріли вже дошки, застаріли фігури, треба оновлювати", – говорить батько дитини, яка відвідує шаховий клуб Максим Щербак.