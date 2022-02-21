У США собака повернулася до власників через 12 років після зникнення

Власники собаки Зої, що жили в містечку Лафайєтт американського штату Каліфорнія, знайшли її через 12 років після зникнення. Про це повідомляє офіс шерифа округу Сан-Хоакін.

10 лютого офіцер Брендон Левін отримав повідомлення про тварину, знайдену в передмісті Стоктона — за понад 80 кілометрів від місця, де жила її родина. Собака була старою і змарнілою на вигляд.

Зої була чипована, тож Левін просканував чип і виявив, що тварину оголосили в розшук ще у 2010 році. У 2015-му компанія-виробник чипів для тварин навіть оголосила собаку мертвою, бо її на той час так і не знайшли.

"Ще більш неймовірно те, що власники (Зої — ред.) мають той самий телефонний номер, хоч зараз вони переїхали і живуть у місті Беніша", — кажуть в офісі шерифа Сан-Хоакіну.

Власниця Зої Мішель розповіла, що сім’я взяла собаку, коли тій було пів року. Тварина загубилася через шість місяців відтоді.

"Ми пішли в крамницю на 20 хвилин, а коли повернулися — вона (Зої — ред.) зникла. Я рада, що нарешті вона буде з нами, підлікується і залишиться за нами до кінця життя", — додає жінка.

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