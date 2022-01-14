На перевалі Бертуд у США з-під лавини вдалося врятувати собаку, яка перебувала під снігом майже 20 хвилин.

Роберт Уайт разом зі своїм другом стали свідками сходження лавини під час якої собаку з іншої групи накрило снігом.

Кадри з своєї GoPro Роберт опублікував на своєму каналі YouTube. Після порятунку пес біжить до свого господаря, який кричить від радості.

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