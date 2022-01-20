У Великій Британії врятували пса, який майже на 40 годин застряг в ущелині

У Великій Британії врятували домашнього пса, який 39 годин був затиснутий в ущелині глибиною близько 5,5 метрів.

Собака на ім'я Реджі впав в щілину 19 січня, коли гуляв зі своєю власницею Лією. Екстрені служби швидко відреагували, але їм не вдалося дістати Реджі, передає Newsweek.

У щілину під час операції відправили їжу та напої в надії, що Реджі зможе отримати доступ до неї, поки триватимуть аварійно-рятувальні роботи.

Фото та відео, як пса дістають з ущелини опублікував у Facebook його власниця Ліа Девіс. Наступного дня після події вона також написала, що "Реджі у доброму гуморі".

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