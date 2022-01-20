У Британії собаку врятували з води, прив’язавши до дрона сосиску

Рятувальники організації Denmead Drone Search & Rescue, яка допомагає в розшуку зниклих тварин, врятували собаку Міллі з води за допомогою сосиски, прив’язаної до безпілотника. Про це повідомляє The Guardian.

Міллі зникла 13 січня, відбігши від господарки Емми Оукс. Тварину знайшли наступного дня на прибережній мілині. Рятувальники намагалися дістатися собаки, але вона — вочевидь, побоюючись людей, — відбігла на 100 метрів від берега і могла втонути.

Тоді оператор безпілотника запропонував прив’язати до нього сосиску, щоб Міллі бігла за нею. "Ідея була шалена", — каже голова Denmead Drone Search & Rescue Кріс Тейлор. Та перш ніж утілити задум, рятувальники переконалися, що він не порушить британське законодавство.

Сосиску для дрона приготувала жінка, що жила неподалік. План спрацював: Міллі пішла за сосискою і вибігла на мілину, звідки її успішно забрали й потім повернули власниці.

Фото: Denmead Drone Search & Rescue / Facebook Собака Міллі, яку врятували за допомогою прив'язаної до безпілотника сосиски

"Якби ми не витягли її (Міллі — ред.) з тої території, то прийшла б хвиля, і тварина могла б потонути. Такого ми раніше не робили: сосиски стали останнім заходом, бо допливти до неї на човні або будь-яким іншим способом ми не могли", — додає Тейлор.

Він вважає, що трюк із сосискою Denmead Drone Search & Rescue будуть використовувати в подібних ситуаціях і в майбутньому.

Власниця Міллі Емма Оукс каже, що собака любить різну їжу, але сосиски — найбільше. "М’ясо — її улюблена їжа, тож махання сосискою — це чи не найкращий спосіб, у який її можна було заманити", — додає жінка.

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