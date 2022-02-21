Тіла двох 9-річних хлопців, які зникли 20 лютого біля села Кам’яні Потоки, де вони проживали знайшли у річці Дніпро. Того дня діти пішли гуляти, але додому не повернулися. Тож під вечір батьки звернулися до правоохоронців, бо зв’язку із жодним з хлопців не було. Про це Суспільному розповів речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. Дітей розшукували усю ніч, а зранку виявили, що вони провалилися під кригу на річці.

Артем Андрєєв із села Кам’яні Потоки втратив 9-річного брата Івана. 20 лютого Іван пішов погуляти із другом, але додому жоден не повернувся.

"Він завжди приходить і мені каже: "Артем, я дві годинки біля двору. Дві годинки – поїду до друга на комп'ютері пограю". Вони гуляли біля двору, і все нормально. Тут, на вулиці. А потім вийшов, глянув, – час уже пізній, а їх немає. Вже почав я шукати, потім мама приїхала, потім з мамою уже шукали. І потім уже викликали поліцію", – говорить брат загиблого хлопчика Артем Андрєєв.

Фото: ГУ НП у Полтавській області Служби, що були залучені для пошуків хлопчиків

"По площі обстеженої ділянки – приблизно 17 гектарів прибережної зони та лісового масиву", – розповідає начальник оперативно-координаційного відділення Кременчуцького райуправління ДСНС Дмитро Шуліка.

Поруч із селом – річка Дніпро. За сотню метрів від берега провалена крига. На цьому місці з води й дістали тіла дітей.

"О 8 годині 53 хвилини водолази ДСНС (Державна служба України з надзвичайних ситуацій – ред.) знайшли тіла хлопчиків на відстані ста метрів від берега на глибині 1,5 метри", – говорить головна інспекторка відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Кременчуцького райуправління ДСНС Ірина Зуб.

"Батьки дбали нормально про дітей, сім’ї благополучні, на обліку ніякому не перебували як неблагополучні чи як у складних життєвих обставинах", – каже керуюча справами виконкому Кам'янопотоківської сільради Лариса Мирна.

Фото: Суспільне Полтава Річка Дніпро біля села Кам’яні Потоки, де знайшли тіла дітей

У поліції справу розслідують за статтею "Умисне вбивство".

"У рамках кримінального провадження зараз перевіряють усі обставини, які призвели до цього трагічного випадку", – каже речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв.

"Дуже добрий, щирий, ласкавий, він маму завжди обцілує, сумував. Це така дитина була. Господар. Я приходила, провідувала, він і посуд миє, і по господарству, і все. Дуже-дуже нам буде його не вистачати", – говорить тітка загиблого хлопця Надія Рябік.

Крім цього випадку, від початку року на водоймах Полтавщини потонули троє дорослих, розповіла речниця рятувальників області Світлана Рибалко.

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