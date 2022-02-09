4-річна дівчинка, яку на два дні залишила матір, із гострим респіраторним захворюванням перебуває у лікарні. Туди її відвезли поліцейські та соцпрацівники після того, як виявили саму вдома, про це Суспільному розповів офіцер Великобагачанської громади Євгеній Фененко. За словами мами дівчинки Людмили Колодочки, дитину на час своєї відсутності вона залишили на свого співмешканця.

4-річна Таміла у палаті Великобагачанської лікарні грається іграшками. Сюди дитина потрапила на початку тижня, каже тимчасово в.о директора Великобагачанської центральної лікарні Леонід Гавловський.

Суспільне Полтава 4-річна Таміла і її мати Людмила

"Дитина поступила до нас 7 лютого, о 13:30 у дитяче відділення, була оглянута дитячим лікарем. Виставлений діагноз – гостре респіраторне захворювання. Був у неї нежить, температура, температура невисока була – 37,2", – додає Леонід Гавловський.

За словами лікаря, нині дівчинка у задовільному стані. До медзакладу дитину із села Коноплянка Білоцерківської громади привезли соцпрацівники та поліцейські після перевірки місця її проживання.

Фото: Суспільне Полтава Умови проживання 4-річної дівчинки

"Перевірка була викликана тим, щоб перевірити, чи дійсно в хаті тепло, чи дійсно дитина проживає в умовах необхідних для життя. Ми помітили, що будинок зачинений, у будинку не отоплюється, тобто немає диму з димаря, і нікого не було. Постукавши у двері, ніхто не відчинив. Перебуваючи на території домоволодіння, одна із заступниць сільського голови помітила із вікон неповнолітню дівчинку", – розповідає офіцер Великобагачанської громади Євгеній Фененко.

Суспільне Полтава Таміла і соц.працівниця

У цей час мама дівчинки була у справах у Києві. Тоді за дитиною мав би доглядати її співмешканець, говорить жінка.

"Я нікому нічого не говорила і не попереджувала. У мене вдома був Петро з дитиною. Мені треба було поїхати по своїх справах", – говорить мати Людмила Колодочкіна.

Фото: Суспільне Полтава Речі дівчинки, яку залишила мати

"Вона просила, щоб я доглядав, протопив на ніч. Я прийшов, дитина в хаті, розтопив, протопив. Начистив, підсмажив трішки картоплі, зварив макарони. Дитина заснула, нічничок там горить у хаті. Я прокинувся, вранці пішов на роботу, ключі вона знає, де я лишив", – каже чоловік, який доглядав за дитиною Петро Сонич.

Із 4-річною Тамілою часто гуляє донька Віти Овчаренко, яка проживає по сусідству.

"Ми тут за двором бувало, зустрічаємось. Вона доньку (доньку Віти Овчаренко – ред.) просила, щоб вона її (4-річну Тамілу – ред.) із садочка забрала, приводила. І вона виходила, зустрічала. Дитинка дуже розумна, балакуча", – розповідає сусідка Віта Овчаренко.

Фото: Суспільне Полтава Будинок, де проживає 4-річна дівчинка

"У нас у службі на обліку вона не стояла. Вона стояла на облікові, так, як родина, що перебуває у складних життєвих обставинах, бо дитину вона виховує одна, і роботу через тяжке минуле вона собі не може знайти. На комісії із питань захисту прав дітей було ухвалено рішення для того, щоб служба збирала матеріали для складання позову до суду (щодо позбавлення батьківських прав – ред.). І суд уже буде ухвалювати рішення чи задовольнити клопотання", – говорить спеціалістка служби у справах дітей Великобагачанської громади Олександра Рибальченко.

Поки ж дитина перебуватиме у лікарні до повного одужання.

"Якщо мама створить умови, і якщо в неї буде постійне місце роботи, що ми зможемо гарантувати, і вона зможе гарантувати, що дитина у неробочий час буде з мамою, і не буде покинута більше сама в будинку, тоді тільки буде повернена дитина. Тобто тоді, коли не буде загрози життю дитини", – каже заступниця голови Білоцерківської сільської ради Лобов Луць.

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