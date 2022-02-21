На Полтавщині в аваріях загинуло троє людей

У Полтавській області за добу сталося три аварії із загиблими. В одній збили пішохода, у двох інших – загинув водій легковика та пасажирка. Про це Суспільному повідомили речники районних управлінь поліції.

20 лютого у Кременчуці 34-річний водій автомобіля "ВАЗ-2108" не впорався із керуванням та зіткнувся з електроопорою. Чоловік загинув на місці події, розповіла речниця Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.

Фото: Поліція Полтавщини Аварія у Полтавському районі

У Полтавському районі на трасі Київ–Харків–Довжанський цього ж дня автомобіль "Volvo" збив чоловіка, який переходив дорогу у не дозволеному місці. Кермував автівкою 62-річний житель Дніпропетровщини. 35-річний пішохід від травм загинув на місці. Він був жителем Михайлівської громади. Про це Суспільному повідомив речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб.

Фото: Поліція Полтавщини Аварія у Чутівській громаді

Крім того, за словами Василя Зуба, 20 лютого у Чутівській громаді легковик "Москвич-2141" в’їхав у відбійник. За кермом був 50-річний водій із Харківщини. Із травмами він перебуває у лікарні. 44-річна пасажирка авто загинула.

У поліції розпочали кримінальні провадження за частиною другою статті "Порушення правил безпеки дорожнього руху". Санкція – від трьох до восьми років позбавлення волі з позбавленням права кермувати на строк до трьох років або без такого.