Два роки незручностей: навіщо забудовнику перекривати тротуар у центрі Чернігова

На перехресті вулиці Ремісничої та проспекту Перемоги чернігівцям перекрили доступ до двох тротуарів, внаслідок чого деякі пішоходи почали обходити їх проїжджою частиною. Ці ділянки — частина будівельного майданчика ТОВ "ЕкоКомфортГруп", який зводить там житловий комплекс Capital Tower.

Громадський активіст та кандидат в нардепи за 206 округом Олександр Гашпар вважає, що перекриття цих тротуарів є незаконним, бо на кадастровій карті межі будівельного майданчика не охоплюють ці тротуари.

ФОТО: Роман Закревський Олександр Гашпар

"Тротуари по вулиці Ремісничій та проспекту Перемоги до цієї ділянки ніколи не входили, і не входять. На якій підставі було встановлено паркан – не зрозуміло. Згідно з державними будівельними нормами, будівельний майданчик – це відведена ділянка, яка призначена для будівництва та складання будматеріалів. Якщо забудовнику не вистачає земельної ділянки для складання будматеріалів, то це не проблеми містян, а виключно забудовника", — зазначає Олександр Гашпар.

За словами гендиректора ТОВ «ЕкоКомфортГруп» Ярослава Гіріча, ділянки з тротуарами дійсно використовуватимуться як будівельний майданчик, але перш за все це задля безпеки чернігівців.

"По-перше, це перекриття для безпеки людей, які ходять поряд з будівництвом. Наше будівництво проходить впритул до тротуару, і тому ми вважаємо, що це небезпечно для чернігівців. Також цю ділянку ми використовуємо як будівельний майданчик", — каже Ярослав Гіріч.

ФОТО: "ЕкоКомфортГруп" Схема обходу перекритих тротуарів

Також він додав, що ці тротуари будуть перекриті до завершення будівництва, тобто на два роки. Протягом цього часу на будмайданчик машини з бетоном заїжджатимуть одна за одною, адже в день вони планують заливати 300 м3 бетону. Аби не ускладнювати рух транспорту на Ремісничій та проспекті Перемоги треба було перекривати або тротуари, або всю вулицю.

"Альтернативою перекриттю цього тротуару було перекриття вулиці Ремісничої біля нашого будівництва. Але це набагато проблемніше для міста, ніж перекрити тротуар. Ми ж не паралізували рух пішоходів у цьому кварталі. Є інші пішохідні переходи, за допомогою яких можна перейти на будь-яку сторону цього перехрестя. Так, це трохи незручно, але ж вихід є", — говорить пан Гіріч.

В управлінні патрульної поліції області ж зазначають, що це перекриття з ними узгоджувалось і є цілком законним.

ФОТО: Віталій Копистко Віталій Копистко

"На схемі будівництва, яка надходила до нас в управління на походження, тротуар входить у межі будівельного майданчика. Тобто від самого початку він був у розпорядженні будівельної компанії. Пояснення таке: після завершення будівництва тротуар буде повністю відновлений", — зазначає пресофіцер патрульної поліції області Віталій Копистко.

Ярослав Гіріч також запевняє, що після завершення будівництва тротуар приведуть до ладу і відкриють для людей.

"Його нам у власність ніхто не передавав, це не наша земля. Сьогодні в нас є договір з управлінням ЖКГ на благоустрій даної території. Цей тротуар ми повернемо ще в кращому вигляді, ніж він був до цього", — запевняє гендиректор «ЕкоКомфортГруп».

Нагадаємо, що Олександр Гашпар ще до проблеми з доступом до тротуарів повідомляв, що на цьому будівництві є невідповідність цільовому призначенню земельної ділянки, а також порушення детального та генерального планів міста. Зокрема, за словами активіста, детальним планом центральної частини міста на цій ділянці передбачено будівництво торговельного центру, а не житлового комплексу чи готелю.

Прокуратура відреагувала на цю інформацію та оскаржує видання містобудівних умов. Відповідно до ухвали Чернігівського окружного адміністративного суду, прокуратура в інтересах Державної інспекції архітектури та містобудування України просить визнати протиправним та скасувати пункт 1.14 рішення виконкому міськради від 16.09.2021 № 566, скасувати наказ Управління архітектури та містобудування міськради № 200-М від 16.09.2021 та скасувати містобудівні умови й обмеження № 02-01/200, видані Управлінням архітектури та містобудування Чернігівської міської ради 16.09.2021.

Гендиректор ТОВ «ЕкоКомфортГруп» Ярослав Гіріч впевнений у своїй правоті та зазначає, що подібні судові справи по їхніх об’єктах вже розглядались.

"Це буде звичайний розгляд справи. В нас є вся необхідна документація, яка дозволяє будівництво цього комплексу. Ми подібні суди пройшли по ЖК «Єлецький», те ж саме по ЖК Capital Tower. В нас є позитивна практика в таких справах, вся документація. Прокуратура просто вимушена реагувати на заяви недоактивістів, подавати до суду, який вже й розглядає цю справу. Я не бачу тут ніякого резонансу, це постійна практика з будівництвом", — заявляє Ярослав Гіріч.

Наразі очікується рішення суду першої інстанції, на яке відповідач зможе подати апеляцію та перевести розгляд справи до апеляційного суду.

Довідка

ЖК Capital Tower — це багатоповерховий (від 14 до 16 поверхів, - ред.) житловий комплекс з апартаментами покращеного планування з офісами, комерційними площами та двоярусним підземним паркінгом. Квартири в ньому плануються однокімнатні та двокімнатні від 30 м2. На першому поверсі, відповідно до візуалізації забудовника, планується облаштування великого магазину техніки.

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