У школі Полтавської громади навчали діяти під час надзвичайних ситуацій

Для учнів Супрунівського навчально-виховного комплексу, що в Полтавській громаді, влаштували тренувальну евакуацію. За словами речниці рятувальників Полтавщини Яніни Любецької, такі навчання – планові, їх влаштовують навесні та восени.

Тренувальну евакуацію влаштували для майже пів тисячі людей. Понад 370 дітей та 87 працівників виводили на вулицю рятувальники, а ще розповіли, як діяти під час надзвичайної ситуації.

"Без паніки усі учні та працівники слухалися керівника, дотримувались правил евакуації. Якщо це загроза якогось воєнного характеру, то усі повинні бути спокійними, не панікувати і піти подалі від будівель. Відійти на якусь безпечну відстань, у випадку цієї школи – це стадіон спортивний", – розповів головний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС на Полтавщині Микола Павловський.

Фото: Суспільне Полтава Навчання вчителів та школярів діяти під час надзвичайних ситуацій

Виводили дітей через три виходи. Окрім центрального, їх у закладі шість, каже заступниця директора.

"У приміщенні Супрунівського НВК є протирадіаційне укриття, тобто у випадку надзвичайної ситуації, коли треба буде дітей заховати, там можна тимчасово розмістити дітей. Вони знають у випадку пожежі чи замінування, куди їм рухатися. Це ми усе їм розповідаємо", – говорить заступниця директора Супрунівського НВК Оксана Бєлкіна.

Окрім евакуації, дітей навчали діяти у надзвичайних ситуаціях, а також розповіли, що потрібно мати з собою на випадок військових дій. Перше – це паспорт ваш, посвідчення, дипломи, – усе, що є. Обов’язково за можливості зробити копію документів.

"Ми з мамою вже складали валізу (на випадок надзвичайної ситуації – ред.). Із собою взяли паспорти, я тепер завжди з собою їх ношу, і банківські карти. Зібрали теплі речі, одну ковдру на людину. Светри, джинси та тепле взуття", – каже десятикласниця Супрунівського НВК Поліна Заєць.

Фото: Суспільне Полтава Школярам демонструють як правильно використовувати одне із приладів

Також рятувальники розповіли, що робити під час виявлення підозрілих предметів.

"Найбільше мені запам’яталося про міни, гранати. Показували, як потрібно діяти при виявленні міни. Не чіпати, не панікувати, повідомити у відповідні служби", – розповідає десятикласник Супрунівського НВК Кирило Костенко.

Навчання тривали годину. Їх на Полтавщині влаштували не вперше, розповіла речниця рятувальників Полтавщини Яніна Любецька.

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