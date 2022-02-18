Понад п'ять годин гасили пожежу в будинку культури на Черкащині

У селі Дмитрівка на Золотоніщині вночі зайнявся Будинок культури. Понад 40 рятувальників гасили пожежу, розповіла Суспільному речниця Головного управління держслужби з надзвичайних ситуацій у Черкаській області Юлія Норовкова.

За словами Юлії Норовкової, повідомлення про пожежу в двоповерховому приміщенні Будинку культури надійшло 18 лютого близько 2:45.

На виклик прибули підрозділи ДСНС та місцеві пожежні команди сіл Домантове і Гельмязів.

"Вогонь охопив 250 квадратних метрів. На місці події працювали чотири пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС, а також сільські пожежні команди. Загалом було десять пожежно-рятувальних машин та 41 співробітник", – поінформувала речниця.

За її словами, пожежу загасили близько восьмої години ранку.

Фото ГУ ДСНС у Черкаській області Горів Дмитрівський сільський Будинок культури

Як розповіла перший заступник сільського голови Новодмитрівської територіальної громади Людмила Литвиненко, пожежа пошкодила 30-40 відсотків приміщення.

"У Будинку культури були музичні інструменти, костюми. У результаті пожежі зруйновано 30-40 відсотків приміщення будівлі. Але пожежники спрацювали оперативно. Бібліотека вціліла, актова зала вціліла. Нині ще немає підрахованих збитків", – поінформувала Людмила Литвиненко.

Вона сказала, що 18 лютого відбулося засідання тимчасової комісії Новодмитрівської територіальної громади з надзвичайних ситуацій. Також було засідання в Золотоніській районній державній адміністрації.

"Комісія працює над тим, аби з'ясувати, на яку суму завдано збитків", – повідомила перший заступник сільського голови.

За попередньою інформацією пресслужби ГУ ДСНС у Черкаській області, ймовірною причиною пожежі було коротке замикання електромережі.

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