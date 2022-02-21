У закладах освіти Херсона тривають такі відпрацювання. Як вчать дітей ховатись в укриття у дитячих садках та школах сьогодні бачили кореспонденти Суспільного.

У дитячому садку № 82, в групі "Сонечко" на початку дня готуються до квесту. Рушають на пошуки емблеми.

Через кілька хвилин - діти в укритті. Кажуть, гра сподобалась.

Вихованець садка Данііл Восколович розказав, що вони грались в підвалі та шукали емблему садка.

Фото: Ксенія Сіліна/Суспільне Херсон

Таку гру з дітьми проводять раз на місяць, розповідає вихователька Оксана Качанова, тому до неї діти звикли.

"Всі навички ми відпрацьовуємо у формі гри . 1-2-3 - швиденько одягнись або, як сьогодні, ми шукали нашу емблему. Головне, щоб не налякати дитину, тому все у формі гри, щоб їм було цікаво", - каже Оксана Качанова.

Фото: Ксенія Сіліна/Суспільне Херсон

Укриття в цьому закладі – підвальне приміщення. Воно повністю облаштоване, показує завідувачка дитсадка.

"Обов’язково є питна вода, раз на тиждень її замінюють, одноразовий посуд, ємності для нечистот. Коли ми тренуємось, спускається працівник харчоблоку, приносить хліб. Також тут для дітей є іграшки", - говорить завідувачка дитячого садка №82 Олена Устимова.

Фото: Ксенія Сіліна/Суспільне Херсон

У гімназії № 14, другокласники теж готуються до квесту.

За словами учениці гімназії Ганни Кукси, діти грали в гру знайти "Медичну сумку".

"Це було цікаво, ми швиденько одяглись і прийшли сюди", - каже дівчина.

Це укриття розраховане на 400 дітей, але за потреби розмістять усіх 460 учнів, розповідає директорка Оксана Герасимова. Умови мають належні.

"Налаштували таким чином, що тут є стільці, поставили ліжка, щоб надавати за необхідності дітям меддопомогу, щоб можна було прилягти. Є ляльки, розмальовки, малюнки, щоб було більш затишно. За необхідності їдальня надасть сухий пайок. Про питну воду ми подбали заздалегідь", - говорить директорка Херсонської гімназії №14 Оксана Герасимова.

Фото: Ксенія Сіліна/Суспільне Херсон

Евакуація у формі гри для того, щоб діти не лякались, говорить практична психологиня Юлія Алексеюк. Роботу розпочинають з батьків.

"Батьки краще знають дітей і як їм донести інформацію. В групах проводять анкетування, щоб з’ясувати, чого більш за все боїться дитина, після цього виявляємо ситуації, щоб їх уникнути під час евакуації", - каже практична психологиня.

Фото: Ксенія Сіліна/Суспільне Херсон

Загалом у Херсоні 145 закладів освіти. У половині з них під укриття облаштували підвальні приміщення, де їх немає, знайшли інший вихід із ситуації.

Головна спеціалістка управління освіти Херсонської міської ради Тетяна Кошелюк, розказала, що всі керівники закладів, які не мають підвальних приміщень, заключили договори із організаціями, які розташовані поруч, де можна буде за потреби розмістити дітей.

Що відомо:

У Херсоні перевіряли об'єкти укриття в житлових будинках

У херсонських закладах дошкільної освіти проводять тренувальні евакуації дітей та дорослих. 15 лютого навчання відбулось у Степанівському яслах-садку №16.

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