У херсонських дитсадках навчають, як евакуйовувати дітей та дорослих

У херсонських закладах дошкільної освіти проводять тренувальні евакуації дітей та дорослих. 15 лютого навчання відбулось у Степанівському яслах-садку №16.

Про це йдеться на сайті Херсонської міської ради.

Навчання провели рятувальники та фахівці районних секторів з питань цивільного захисту. Під час тренування за сигналом тривоги вивели дітей із приміщення. На випадок екстреної ситуації відкрили всі виходи із будівлі. За десять хвилин усі дошкільнята звільнили приміщення дитячого садка.

Фото: Херсонська міська рада

До навчання залучили 25 працівників ясел-садка та 47 вихованців. Евакуацію проводили за схемами, які були на кожному поверсі. Як йдеться у повідомленні, тренувальні евакуації також проведуть у школах після повернення дітей до навчальних закладів після дистанційного навчання.

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