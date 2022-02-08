У Херсоні перевіряли об'єкти укриття: де вони та в якому стані

У Херсоні перевірили об'єкти укриття. Де сховатися у разі потреби та в якому стані ці об'єкти, - з'ясовувало Суспільне.

9-поверховий будинок на вулиці Луговій. Тут чотири під’їзди, розказує секретарка ОСББ Тетяна Вахненко. Приводити підвальне приміщення до ладу почали торік.

"Року ми додатково на спільних зборах додали до квартплати ще по одній гривні для того, щоб привести у відповідний санітарний стан і всі комунікації привести у відповідність. В листопаді ми розпочали ремонт усіх цих мереж, комунікацій, які тут є. найперше – повивозили сміття, яке тут було, далі були усунені усі течі, гнилі труби й комунікації. Фактично, на сьогодні із комунікаціями впоралися, але ще лишається така проблема, як покриття підлоги", - каже секретарка ОСББ "Надія" Тетяна Вахненко.

Наразі у цьому підвалі є освітлення та розетки, за потреби жителі зможуть пробути тут якийсь час. У будівлі видавництва "Наддніпрянської правди" колись було бомбосховище, розказує Степан Фуштей. Чоловік працює тут багато років. Каже, раніше у бомбосховищі могли одночасно перебувати до 100 людей.

"Ось залило водами ґрунтовими. Коли зводили будинок, коли почали вбивати палі, порушили щось і от тепер тут вода. Зараз мало води, а буває до цього часу", - каже Степан Фуштей.

Фото: Андрій Гідулянов

Головний спеціаліст відділу з питань цивільного захисту Олег Головатий говорить, якщо у приміщенні є вентиляція, освітлення та мінімальні умови для життєзабезпечення, воно підходить для укриття.

"Сховища, передбачені для укриття працівників, - це об’єкти закриті, з обмеженим доступом, деякі з них – режимні, тому, якщо казати про укриття саме цивільного населення, треба акцентувати увагу на приведення у готовність саме найпростіших укриттів, тобто підвальних приміщень", - говорить Головатий.

Фото: Андрій Гідулянов

Голова кількох ОСББ у Херсоні Людмила Чайка каже, облаштувати підвали під укриття мають співвласники, тобто самі мешканці, хоча не усі підвальні приміщення відповідають визначеним вимогам.

"Наприклад, до вимог відносяться: щоб у всіх приміщеннях не було інженерних мереж, електричного устаткування. У кожному майже підвальному приміщенні є електричне устаткування, в моїх, наприклад будинках навіть є дроти, які забезпечують інших споживачів мережі. Друге, ці приміщення повинні бути таким чином обладнані, щоб там не потрапляли ґрунтові води, поверхневі води або води від технічних мереж, водопостачання, теплопостачання. У нас систематично або ТЕЦ-мережі або водяні мережі затоплюють наші підвальні приміщення. В багатьох підвалах взагалі немає навіть первинної вентиляції. Багато таких невідповідностей, які роблять неможливим використання підвальних приміщень взагалі під укриття", - говорить Чайка.

Сховище лікарні імені Карабелеша наразі використовують як архів, але в одному з приміщень зберігаються матраци. Тут є дизельна установка, говорить фахівець з питань цивільного захисту лікарні Віктор Доценко, яка в разі необхідності може забезпечити електрикою і саме сховище, і операційні.

"Призначена для укриття працівників лікарні та хворих, які перебувають на лікуванні. Площа загальна її - 377 квадратних метрів, розрахована за нормативами на 100 людей. Максимально, що ми зможемо, осіб 250-300 втиснути. Є водопровід, баки з запасом води, кожен бак розрахований на 300 літрів, є каналізаційні системи, є системи постачання повітря", - каже Віктор Доценко.

Освітлення, вентиляція та пожежна сигналізація. Так підготували підвальне приміщення для укриття учнів та персоналу у 16-ій школі, розказує головна спеціалістка міського управління освіти Тетяна Кошелюк.

Фото: Андрій Гідулянов

"Уже поставлені стільці, є вода, обов’язково певний запас води, одноразові стаканчики, є медикаменти для надання невідкладної допомоги", - говорить Тетяна Кошелюк.

Робота з облаштування укриттів у навчальних закладах міста триває, говорить спеціалістка управління освіти, з дітьми відпрацьовують, як поводитися у разі надзвичайних ситуацій. Школи, де немає власних підвальних приміщень, мають організувати укриття у багатоповерхівках поблизу.

Що відомо:

На території громади Херсона розташовані 139 захисних споруд цивільного захисту, серед них - 138 сховищ і 1 протирадіаційне укриття в селі Садово. Об’єкти розташовані на територіях навчальних закладів, підприємств, лікарень та у мікрорайонах міста. Загалом, вони поділені на сховища та протирадіаційні укриття.

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