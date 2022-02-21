Зброя для цивільних та надбавки військовим. Що Рада розгляне цього тижня

Верховна рада розгляне законопроєкти про армію, дозвіл на зброю та заслухає Денисову по евакуйованих з Донбасу. Законопроєкт № 7012-2 щодо підтримки армії розгляне Верховна рада на цьому тижні – ним передбачене збільшення витрати на ЗСУ.

Як передає кореспондентка Суспільного, про це на брифінгу заявив голова Верховної ради Руслан Стефанчук.

"Це той проєкт, який погоджений з Міністерством оборони, Збройними силами України, Міністерством фінансів, це той законопроєкт який може найбільш повно забезпечити усі необхідні видатки української армії на цей період. Цей законопроєкт має всі перспективи мати підтримку в залі”, – сказав політик.

Як відомо, законопроєкт передбачає направлення частини додаткових надходжень від рентної плати за видобування природного газу на оборонні заходи, ідеться про суму 11,8 млрд грн.

Кошти підуть на грошове забезпечення військовослужбовців, відновлення запасів спорядження, індивідуальних засобів захисту, а також виконання завдань територіальної оборони.

Також найближчими днями Рада розгляне законопроєкт 5708-1 щодо обігу цивільної вогнепальної зброї.

"Всі питання, які були до минулого законопроєкту, з цього прибрані. Я переконаний, що в першому читанні він буде підтриманий, бо там чітко забезпечені ті критерії, щоб громадянин мав право на самозахист і не спричиняв тим самим якихось питання стосовно життя і здоров’я інших людей”,– заявив голова Ради.

Очікується й інформація від уповноваженої Верховної ради з прав людини – Людмили Денисової щодо евакуйованих до Росії мешканців Донбасу.

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