Крадіжка пів тонни каталізатору із заводу в Одесі. Судитимуть трьох людей

В Одесі судитимуть трьох чоловіків, яких підозрюють у систематичних крадіжках та проникненні на територію "Одеського нафтопереробного заводу". Про це повідомили в пресслужбі обласної прокуратури.

Підозрюваних звинувачують у крадіжці майже 500 кг каталізатора нафтопереробки та електрообладнання. Їм інкримінують ч. 3 та ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.

За версією слідства, підозрювані протягом більш як пів року проникали через огорожу на територію заводу, пошкоджували реактори, діставали каталізатор та здавали у пункти збору металобрухту "за безцінок".

Як зазначили в пресслужбі, вартість кілограму вкраденої речовини на "чорному ринку" складає орієнтовно 50 доларів. У їх складі містяться платина, паладій та родій.

Одеська обласна прокуратура

Одеська обласна прокуратура

Читайте також

Організували банду та обкрадали людей: на Одещині відправили до в'язниці двох школярів

На Одещині чоловік погрожував вбивством поліцейському та його родині

На суму понад 111 тис.: на Одещині чоловік обікрав 11 людей

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області