На Одещині чоловік погрожував вбивством поліцейському та його родині

На Одещині засудили чоловіка, який погрожував вбивством поліцейському та його родині. Про стало відомо з вироку Овідіопольського районного суду Одеської області.

За даними слідства, 6 січня 2022 року поліцейський, який перебував у селі Великодолинське, отримав дзвінок на мобільний телефон. Йому почав відкрито погрожувати невідомий чоловік. Правопорушник використовував нецензурну лайку, розповідав, що вб'є поліцейського та його рідних. За його словами, співробітник поліції не розглянув надіслані до відділення заяви та погано виконує свої обов'язки.

Всього потерпілий прийняв п'ять дзвінків. Він сприйняв погрози серйозно та доповів про це керівництву. Дії правопорушника кваліфікували за ч.1 ст.345 Кримінального кодексу України. На суді чоловік розкаявся та просив дати йому шанс на виправлення. Його засудили до одного року обмеження волі, але звільнили від відбуття покарання з іспитовим строком.

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