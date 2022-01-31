На суму понад 111 тис.: на Одещині чоловік обікрав 11 людей

В Одеській області чоловік протягом трьох місяців обікрав 11 людей. Він завдав шкоди на суму понад 111 тис. грн. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.

З жовтня 2019 по січень 2020 року уродженець села Степанівка проникав до приватних володінь та виносив з їх території майно інших людей. Чоловік крав електроприлади (дрилі, паяльники, болгарки), автомобільні акумулятори, мопеди, скутери, велосипеди, і, навіть, дерев'яні нарди.

Після затримання підозрюваний стверджував, що не міг вкрасти транспортні засоби, бо не вміє ними керувати. Чоловік запевняв, справу сфальшували. За даними суду, кількість свідків та доказів стверджували про причетність затриманого до усіх правопорушень.

За скоєні крадіжки чоловіка засудили за ч. 3 ст. 185 та ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України до шести років за ґратами.

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