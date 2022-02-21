Харківщина отримала понад 2,5 тисячі наборів ліків проти COVID-19

Першу партію ліків проти COVID-19 "Молнупіравір" вже доставили до Харківської області.

21 лютого ліки перебувають на складі, використовувати їх у медзакладах почнуть після розподілу, сказав директор обласного Департаменту охорони здоров'я Максим Хаустов.

"У першій поставці було 2545 наборів, тобто це ліки на 2545 пацієнтів. Зараз ми очікуємо ще другу поставку, в якій буде 3197 наборів для пацієнтів. Ці ліки вже перерозподіляються на заклади охорони здоров’я, які надають первинну медичну допомогу. Друга поставка так само буде розподілена, і сімейні лікарі зможуть призначати ці ліки для легких та середніх стадій захворювання. Ці ліки безплатні. Людина, яка захворіла, вона, по-перше, звертається до свого сімейного лікаря, який вже надалі проводить призначення цього препарату", — сказав Хаустов.

За його словами, завантаженість ліжок в опорних закладах знизилася на 9% в порівнянні з даними на 14 лютого. Загалом у регіоні 4655 ліжок у 22 медзакладах, на 21 лютого зайняті 1648. У реанімаціях перебувають 48 людей.

Що відомо