За добу на Харківщині підтвердили 911 випадків коронавірусу

За добу коронавірус підтвердили у 911 жителів Харківської області. До статистики внесли інформацію про сім смертей внаслідок COVID-19, 984 людини одужали.
З початку карантину у регіоні на коронавірус захворіли 303 522 жителі, повідомили 21 лютого в Міністерстві охорони здоров'я.
"255 893 одужали, 40 806 хворіють, 6823 померли", — сказано у повідомленні.
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