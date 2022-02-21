Харківщина готова прийняти жителів тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей у разі необхідності.

Про це на нараді 21 лютого сказав голова Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов, повідомляє кореспондент Суспільного.

"Ви знаєте, в яких умовах ми постійно живемо. Постійно йдуть медійні провокації від країни-агресора щодо можливого вторгнення на територію України. Хочу ще раз всіх запевнити: у нас, навіть в суботу проводили нараду з Олександром Євгеновичем [Скакуном — першим заступником голови ОДА], з приводу можливості прийняття людей з тимчасово окупованих територій до Харківської області", — зазначив Синєгубов.

Варіанти щодо поселення людей з тимчасово окупованих територій облдержадміністрація розглядає разом з містом, додав він. Де саме можуть розмістити людей, він не уточнив.

"Відповідні плани погоджені, оновлені. Ми провели консультації з містом так само. Ми готові приймати наших людей. Будь ласка, якщо в цьому буде необхідність. Також я хочу наголосити, що у нас абсолютно всі служби мобілізовані, всі структури. І ми готові до будь-яких викликів, які будуть нас чекати", — наголосив Синєгубов.

Читайте також

Верещук закликала жителів окупованого Донбасу їхати на підконтрольну Україні територію

Загроза військового вторгнення Росії та що відбувається на Донбасі. Онлайн