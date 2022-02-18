На Одещині суд арештував майно підприємця, який спиляв 150 тисяч дерев

Березівський районний суд Одеської області наклав арешт на автомобіль та бензопили підприємця, який вирубав у селі Костянтинівка майже 150 тисяч дерев, які у 2017 році висадили в рамках програми "Ліси України". Про це повідомила кореспондентка Суспільного, яка відвідала засідання.

Суд почав розгляд справи щодо вирубки 30 гектарів лісу у селі Костянтинівка. Йдеться про дерева, що росли на 22 земельних ділянках. Справу кваліфікували за ч. 2 ст. 246. Підозрюваний у вирубці лісу – приватний підприємець та орендар цих земель Андрій Ковальський. Під час засідання прокуратура вимагала арештувати вилучене у нього майно та ділянки.

Суддя Андрій Панчишин задовольнив клопотання частково, наклавши арешт на вантажний автомобіль та на дві бензопили. Підозрюваний у справі Андрій Ковальський від коментарів Суспільному відмовився, посилаючись на зайнятість.

Суспільне Одеса

Ексголова Петровірської ОТГ Лілія Зибо, яка бачила, як спиляли дерева розповіла, що це сталося приблизно три тижні тому. За її словами, жителі громади тепер лишилися без місця для відпочинку. У лісі, за її словами, водилися різні тварини: косулі, зайці, кабани.

"Працювали чоловік вісім, стояла машина і просто підряд випилювалися й акації, і сосни. Коли ми запитали, що це таке, що відбувається, то хлопці, звісно, вони працівники, їх послали, може, і не надали потрібної інформації, але вони відповіли, що це приватна власність і щоб ми залишили цю територію".

Загалом на території спиляли приблизно 150 тисяч дерев. Оскільки після висадки дерев цільове призначення ділянок не змінили, це призвело до того, що землі за документами проходили як рілля. Там росла кримська сосна та біла акація, розповів еколог Владислав Балінський. За його словами, акації із часом регенерують, а сосни повністю відновитися не зможуть:

"Ці дерева, на жаль, голонасінні, вони не підрізаються й в них регенерація розвинена дуже погано, тому ці дерева вже ніколи не стануть нормальними. Вони пустять, звичайно, гілки заміщення, але це вже будуть чагарники".

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