У черкаському парку знайшли отруту для тварин. Одна тварина в лікарні

У парку Хіміків містяни знайшли їжу, в якій була отрута для тварин. Про це повідомила Суспільному черкащанка Юлія Федченко.

За словами Юлії, у парку Хіміків невідомі розкидали шматки "ковбаси", у середині яких знаходилась отрута:

"По всій території парку ми знайшли ковбасу, замотану нитками. Розкривши її, побачили там отруту".

Юлія Федченко зауважила, що один собака отруївся:

"Тварина встигла з'їсти маленький шматок. Тепер за її життя борються ветеринари".

Черкащанка пояснила, що за даним фактом звернулись до поліції.

Як пояснив у коментарі Суспільному речник Управління патрульної поліції Черкаської області Олексій Драгун, написану заяву та пояснення патрульні передали до Черкаського районного управління поліції. Слідство триває.

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