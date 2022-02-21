21 лютого, у Міжнародний день рідної мови, відбудеться онлайн-диктант кримськотатарською мовою, присвячений політв'язням Кремля Наріману Джелялову та братам Ахтемовим. Про це повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

За його словами, написати диктант можуть усі охочі, незалежно від віку, національності, країни проживання та рівня знання мови.

“1 липня 2021 року Верховна Рада України ухвалила Закон України “Про корінні народи”, який, серед іншого, покликаний гарантувати мовні права корінних народів України. Однією з мов корінних народів України, що перебувають під серйозною загрозою зникнення, є кримськотатарська”, — написав Кремінь.

Він також додав, що мова — це найсильніший інструмент збереження і розвитку матеріального й духовного спадку кожного народу.

“Тому захищати мови корінних народів і дедалі утверджувати українську мову як державну — наше спільне завдання”, — зазначив мовний омбудсман.

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