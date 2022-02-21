На Тернопільщині за добу COVID-19 виявили у 156 осіб

У 156 жителів Тернопільщини підтвердили COVID-19 за минулу добу. Про це повідомила епідеміологиня обласного лабораторного центру Світлана Маціпура.

За її словами, одужання підтвердили у 373 осіб. Померли 2 людини. Медики провели 270 досліджень методом ПЛР.

Географія поширення нових випадків:

Кременецький район (25 осіб): Великодедеркальська сільська ОТГ – 2, Кременецька міська ОТГ – 8, Лановецька міська ОТГ – 12, Почаївська міська ОТГ – 2, Шумська міська ОТГ – 1;

Тернопільський район (74 особи): Байковецька сільська ОТГ – 6, Бережанська міська ОТГ – 10, Залозецька селищна ОТГ – 1, Збаразька міська ОТГ – 4, Зборівська міська ОТГ – 10, Козівська селищна ОТГ – 6, Микулинецька селищна ОТГ – 1, Нараївська сільська ОТГ – 2, Підволочиська селищна ОТГ – 5, Підгаєцька міська ОТГ – 2, Підгороднянська сільська ОТГ – 2, Теребовлянська міська ОТГ – 4, Тернопільська міська ОТГ – 21;

Чортківський район (57 осіб): Борщівська міська ОТГ – 7, Бучацька міська ОТГ – 8, Гримайлівська селищна ОТГ – 1, Гусятинська селищна ОТГ – 1, Заліщицька міська ОТГ – 11, Колиндянська сільська ОТГ – 1, Копичинецька міська ОТГ – 6, Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 2, Монастириська міська ОТГ – 2, Скала-Подільська селищна ОТГ – 5, Товстенська селищна ОТГ – 3, Трибухівська сільська ОТГ – 1, Чортківська міська ОТГ – 9.

Загалом від початку пандемії на COVID-19 в області захворіли 145 003 особи, з них 119 272 вже видужали та 2 368 людей померли.

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