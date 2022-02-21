За добу 20 лютого на Сумщині коронавірус виявили у 251 людини. Про це зранку 21 лютого повідомили на сайті Міністерства охорони здоров'я.

162 інфікування зафіксували у Сумському районі, 39 — у Шосткинському, 11 — у Роменському, 9 — в Конотопському, 30 — в Охтирському, зазначають на сайті Сумської облдержадміністрації.

В Охтирському районі двоє людей померли від ускладнень хвороби. Одужання підтвердили у 685 мешканців області.

Наразі з активним діагнозом "коронавірус" в області 25 800 людей.

За весь час пандемії коронавірус на Сумщині зафіксували у 180 373 людей. З них 3177 людей померли. Одужання підтвердили у 151 396 мешканців області.

За добу першу дозу вакцини на Сумщині отримали 47 людей, другу дозу – 72 людини, вакцинувалися бустерною дозою 46 людей. Загалом вакцинувалися першою дозою в області 449 895 людей, двома дозами – 434 164, бустерною — 20 585.

На Сумщині, за даними РНБО, на 42,3% заповнені ліжка в лікарнях, які виділені для пацієнтів з коронавірусом та підозрою на інфікування. До апаратів ШВЛ в області підключені 48 людей, з яких 35 – в Сумах.

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