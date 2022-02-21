В Україні, 21 лютого, за прогнозом Укргідрометцентру, в Карпатах мокрий сніг, вдень в західних областях дощ, на решті території без істотних опадів. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, в західних областях пориви 15-20 м/с. Температура вдень 6-11° тепла, в Карпатах 0-5° морозу.

У північних областях, за прогнозами синоптиків, вдень температура буде 8-10° тепла. Вдень без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

На заході країни вдень дощитиме. Температура вдень від 8° до 10° тепла, в Карпатах 0-5° морозу. Вітер південний, 5-10 м/с.

У центральних областях вдень, за прогнозами синоптиків, переважно без істотних опадів. Вдень температура становитиме 7-10° тепла. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

У південних областях і у Криму вдень без істотних опадів. Вдень буде 8-11° тепла. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

У східних областях вдень, за прогнозами синоптиків, без істотних опадів. Вдень температура повітря коливатиметься в межах 6-10° тепла. Вітер південно-західний, 5-10 м/с на Донеччині та Луганщині і 7-12 м/с у решті областей.

На Київщині, за прогнозами синоптиків, без істотних опадів.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с. Температура по області вдень 6-11° тепла, у Києві вдень 7-9° тепла.

Що відомо

Весна в Україну прийде за розкладом, але буде нестабільною і прохолодною – бабак Тимко з Харківщини дав прогноз на весну-2022.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, метеорологічна зима прийшла до Києва на три тижні пізніше за кліматичну норму. А в деяких місцях в Європі новорічна ніч побила рекорди температури та стала найтеплішою за всю історію спостережень.

Згідно з даними дослідження, опублікованого в PLOS Climate, підвищення температури поверхні океану, спричинені зміною клімату, тепер стали постійними. Це загрожує ключовим морським екосистемам та може призвести до порушення балансу життєдіяльності людини.

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