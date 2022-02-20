Міністерство охорони здоров’я Італії рекомендувало людям із серйозно ослабленою імунною системою робити четверте щеплення проти COVID-19 за умови, що пройшло щонайменше 120 днів після попередньої ревакцинації.

Про це повідомляє Reuters.

У відомстві зазначили, що спеціальний уповноважений, призначений італійським урядом, визначить дату набуття чинності рекомендації, виходячи з потреб вакцинної кампанії. У МОЗ зауважили, що це рішення свідчить про все ще високу циркуляцію вірусу в країні та ефективність повторних щеплень у запобіганні смертям від COVID-19 та госпіталізації.

За даними порталу Worldometers, станом на 20 лютого в Італії виявили майже 12,5 мільйонів випадків захворювання на коронавірус, померли 152 989 людей, одужали майже 11 мільйонів громадян.

Що відомо

У грудні 2021 року Ізраїль першим у світі почав тестувати четверте щеплення від COVID-19.

У МОЗ Ізраїлю повідомили, що четверта доза вакцини проти коронавірусу забезпечує втричі кращий захист від важкого перебігу хвороби для людей віком 60+ у порівнянні з третьою дозою.

На початку лютого уряд Італії вирішив частково послабити запроваджені через COVID-19 карантинні обмеження.

5 січня Італія запровадила обов’язкову вакцинацію від COVID-19 для людей віком від 50 років.

Уряд Італії продовжив до 15 березня заборону на в'їзд до країни для громадян України. Ця заборона стосується навіть тих українців, які пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу.

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